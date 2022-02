Albañil conmueve en redes tras contar porque trabaja muy duro (VIDEO)

Un albañil se volvió viral luego de que hablará sobre su deseo de que sus hijos sean profesionistas, dijo que intenta cambiar el rumbo que tendrán.

A través de un video en Facebook, un papá trabajador contó la razón por la cual trabaja demasiado, a lo que él contestó:

"Aunque no parezca carnal estoy tratando e intentando de cambiar el rumbo de mis hijos, es lo que estoy tratando de hacer. No quiero decir que este trabajo no sea noble, pero no estaría mal tener un doctor, un ingeniero o una maestra", indicó el albañil.