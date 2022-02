Clienta exhibe a repartidor de Rappi robándose su comida (VIDEO)

Una usuaria de TikTok llamada Miranda Minda, exhibió a un repartidor de alimentos, quien simuló entregar su pedido en la puerta de su edificio, para después simplemente llevarse el paquete.

A través de la plataforma de TikTok, la chica señaló que el repartidor le envió un mensaje para avisar que ya había entregado su paquete:

Posteriormente el repartidor, ignorando que había cámaras de seguridad, se llevó el paquete de comida para después culpar a los vigilantes del edificio.

"El repartidor dijo que dejó mi comida en vigilancia", explicó la tiktoker en el video, no obstante, en el clip viral se ve al sujeto tomarle una foto al pedido; luego tomar el paquete y marcharse.

"El maldito se llevó mi comida y quería culpar a los polis de que me robaron la comida", contó la chica. "No vio que teníamos cámaras", agregó.

El video ya es tendencia en TikTok y hasta el momento cuenta con más de 200 mil “Me Gusta", más de mil 600 compartidas y más de 2 millones de reproducciones.

En otro video, la tiktoker señaló que se puso en contacto con la app en la que realizó el pedido, para denunciar el hecho, por lo que le señalaron que podría hacer un nuevo pedido, además de señalarle que podía proporcionar las pruebas para denunciar al repartidor, suspenderlo y darlo de baja.

La compañía además le reembolsó su pedido en su totalidad y le señaló más tarde que con la evidencia presentada, el repartidor fue despedido.

"Llegó mi pollito y en la mañana me despertaron con la noticia de que me dieron el dinero en créditos. Comí pollito y me dieron mi dinero", expresó la joven en el segundo video.