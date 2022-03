Papito espera a su hija todas las noches si no llega a la hora de costumbre (FOTO)

Joven reveló que su padre es de la tercera edad pero se estresa más si no la espera, pues ya sabe que regularmente llega de 8:30 a 9 de la noche

Un papá se ha viralizado en redes sociales tras publicar una foto esperando a su hija todas las noches en la parada de su transporte



Yo nio llego entre las 8 30 o 9 a mi casa y él está siempre esperándome en la parada ?❤️ viejito no quiero que nunca me faltes te amo muchísimo pic.twitter.com/lhtVq4bh33

De acuerdo con El Universal, la joven de Ñemby, Paraguay, compartió la imagen de su padre, en la que escribió: "Yo no llego entre las 8:30 o 9 a mi casa y él está siempre esperándome en la parada viejito no quiero que nunca me faltes te amo muchísimo" (sic).

La historia del padre y su hija enterneció, primero en su país y después en varios lugares de Latinoamérica.

Según Belén Cárdenas, su padre es de la tercera edad pero se estresa más si no la espera.

La chica tuvo que responder varios comentarios de personas que le reclamaban por dejar que su padre lo hiciera, aunque muchos más le dijeron que aunque ella no lo permitiera, ese es el amor de padre.

