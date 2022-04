“La banqueta no es pública”: Mujer moja a turistas que se cubren del sol afuera de su casa (VIDEO)

Una mujer mojó con una manguera, a turistas que se cubrían del sol afuera de su domicilio, asegurando que la banqueta no es publica, lo que causó molestia e indignación entre usuarios en internet.

Fue a través de redes sociales, donde se difundió el video de la mujer mojando a los turistas, en imágenes se aprecia a los turistas cubriéndose del sol, momentos después salió de su domicilio la señora con una manguera y empapó a las personas que estaban afuera de su domicilio.

“Al parecer la banqueta no es pública, sino de “su propiedad”. Al ver que no nos quitábamos (porque no había sombra en otro lado y porque nos lo pedía de forma muy grosera) entonces nos mojó con el pretexto de que tenía que regar la calle, a las 2pm de la tarde oiga jajajajaj”, aseguro la turista en redes.