‘Únete a mí y juntos dominaremos la Galaxia’ 4 de mayo, Día de Star Wars

Este 4 de mayo, miles de fanáticos celebran el Día de Star Wars o La Guerra de las Galaxias, la sorprendente franquicia que ha fascinado a chicos y grandes, creada por George Lucas.

No fue una fecha elegida por el día del estreno de la primera entrega de la saga, ni tampoco por el primer día de rodaje, sino por una similitud fonética descubierta que nació a raíz de una publicación en el diario británico London Evening News del 4 de mayo de 1979.

En la nota, integrantes del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher por su recién adquirido puesto como primera ministra del país. May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations, decía el escrito, el cual dio lugar a un juego de palabras entre May the Force be with you, es decir, “Que la Fuerza te acompañe”, el clásico lema de Star Wars .

Tiempo después los fanáticos de esta saga viralizaron la celebración en redes sociales, por lo que cada 4 de mayo se conoce como el Día de Star Wars. Los fanáticos alrededor del mundo se disfrazan de los personajes de Star Wars o realizan actividades relacionadas con esta icónica saga. #MayThe4thBeWithYou.

Con información de Adn 40