Diego Luna, rebelde de la galaxia; protagoniza Andor, en la nueva serie de Star Wars

Diego Luna asistió este jueves al Star Wars Celebration 2022 en Anaheim, California, donde presentó Andor, serie que protagoniza y que contará con doce capítulos.

De acuerdo con El Universal, la ficción se desarrollará cinco años antes de la trama de la cinta Rogue One y se estrenará el 31 de agosto de este año.

El mexicano se presentó ayer en el escenario del Centro de Convenciones de Anaheim junto a Kathleen Kennedy, Presidente de Lucasfilms y Tony Gilroy, creador de la serie.

El personaje que interpreta Luna, de 42 años, es un rebelde que en Rogue One tiene la encomienda de encontrar los planos de la Estrella de la muerte. La historia de la serie, que ya tiene dos temporadas confirmadas, se centrará en los orígenes del personaje.

"Lo bueno de este show es que no hay manera de que me maten”, comentó Diego Luna, provocando la risa de los fans, ya que en la cinta de Rogue One, estrenada en 2016, su personaje fallece.

Durante su intervención, Diego Luna presentó un teaser tráiler de Andor, ya disponible en internet y en redes sociales, así como el poster de la serie.

El equipo de producción de la serie, que estará disponible en Disney+, ha trabajado desde hace año y medio en el rodaje de la serie que complementará su elenco con Adria Arjona, Stellan Skarsgård, Genevieve O’Reilly, Denise Gough y Fiona Shaw.

Con información de Excelsior