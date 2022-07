¡El multiverso no tiene límites! Marvel presentará un Spider-Gay

Marvel sigue expandiendo el multiverso y anunció la presentación oficial de la primer variante de Spider-Man que representará a la comunidad LGBTQ+.

Esta nueva variante dentro del Spider-Verse, será conocido como Web-Weaver, será el “primer Spderman Gay” y debutará en septiembre en la nueva serie "Edge of Spider-Verse"

"Web-Weaver: un diseñador de moda no tan afable en Van Dyne obtiene poderes de araña y nos muestra un tipo muy diferente de Spider-Slayer", se lee en la sinopsis oficial.

Para los que están familiarizados con el clásico Spider-Man de Peter Parker, es importante señalar que esta nueva versión no será la continuidad original del personaje.

Sin embargo, tendrá los poderes de Spider-Man e incluso un traje parecido.

