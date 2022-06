¡Alégrense arácnidos! Todas las sagas de Spider-Man llegarán a Disney Plus

Después del estresno de Spider-Man: No Way Home, que se dio continuidad al estreno de las películas de Spider Man y ahora todas estarán disponibles en Disney Plus.



Todas las películas de #SpiderMan (con excepción de No Way Home) ya fueron registradas en el servidor local de #DisneyPlus por lo que llegarán en las próximas semanas a la plataforma. pic.twitter.com/CX9IzY2fSJ

— Disney+ Star Latino (@DisneyPlusStar_) June 17, 2022

A través de sus redes sociales, Disney Plus ha confirmado la llegada de todas las sagas de Spiderman:



“Todas las películas de #SpiderMan (con excepción de No Way Home) ya fueron registradas en el servidor local de #DisneyPlus por lo que llegarán en las próximas semanas a la plataforma.” Así lo tuiteó la página Disney Latinoamérica.



Con respecto a la fecha de llegada aún no se ha confirmado pero lo que sí se sabe es que será durante este año 2022 que lo hagan.

Esta noticia provocó que el nombre del héroe se volviera tendencia en redes sociales, mostrando la emoción y alegría de los internautas.