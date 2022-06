¡Qué emoción! Disney Plus lanza primer poster oficial de 'I Am Groot'

El Universo Cinematográfico de Marvel ha crecido de manera exponencial y fue este domingo 5 de junio que se reveló el primer cartel de la producción de uno de los más adorables, Groot, integrante de los Guardianes de la Galaxia.

A través de redes sociales, Marvel Studios, dio a conocer que ‘I Am Groot’ no será una película, sino un conjunto de pequeños episodios o cortometrajes que no contarán con una continuidad entre ellos.

Marvel Studios compartió y confirmó la fecha de estreno de estos cortometrajes acompañado del primer poster oficial en donde se aprecia al protagonista muy relajado tomando el sol mientras escucha música en el famoso walkman de Starlord.

Desde la primera aparición de este grupo de héroes, Groot se volvió uno de los favoritos del público y será en estos cortometrajes que este pequeño tronco contará con algunas intervenciones de sus compañeros como Drax, pero se ha revelado que no se sabe si sea Bautista quien preste su voz.

La conexión que estos cortometrajes pueden tener en lo que está pasando actualmente dentro del UCM, así lo han confirmado algunos usuarios y fanáticos de esta productora.

Podrás disfrutar de I Am Groot llegará el 10 de agosto a través de la plataforma de streaming de Disney Plus.