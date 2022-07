VIDEO: Trabajador de Cinépolis hace volar caja con palomitas cuando compañero iba a terminar de limpiar

Se viralizan trabajadores de Cinépolis, porque uno de ellos limpiaba la sala vacía mientras otro le da tremenda patada voladora a caja de palomitas.

A través de un video que circula en Twitter, se observa a dos empleados en una sala vacía limpiando, después de haber acabado una película.

Uno de los trabajadores se encuentra limpiando y por lo que se llega observar en el video, le pide al otro compañero que le hiciera el favor de pasarle una charola con dos vasos de refresco y una caja con palomitas.

Sin embargo, el otro empleado del cine, en lugar de ayudarle, le da una patada a la charola haciendo volar por todas partes palomitas y refresco que contenían estos artículos.

El empleado que patea la caja con palomitas hace un simple gesto de no dar importancia al asunto. En ese momento el video de escasos segundo termina.

Este clip ya cuenta con miles de reproducciones y se ha convertido en uno de los más vistos en la semana. Tras esta difusión en los comentarios se ha dudado sobre la veracidad de los hechos en este video.

La misma persona que publicó el video confirmó que se trataba solo de una simple actuación para grabar el momento, aunque lo que sí parece real es que ambas personas si trabajan en el cine.

A pesar de la explicación, usuarios llenaron de comentarios el video:

“Yo la neta no entiendo como existe gente que no se acaba las palomitas”, “JAJAJA por la expresión del otro asumo que no es la primera vez que hace algo así”, “¿Y por qué los de cinépolis se tardan tanto en abrir la sala?” “Hasta a mí me dio coraje y eso que yo estoy en dulcería” fueron algunos comentarios en contra de lo sucedido.