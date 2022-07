¡Ay nanita! Revelan más fotos del escalofriante Winnie Pooh

Este jueves revelaron las primeras imágenes de la cinta de terror de Winnie Pooh, que se espera con ansias debido al giro inesperado de los personajes.

De acuerdo con el productor, Rhys Frake-Waterfield, ‘Winnie the Pooh: Blood and Honey’, promete escenas sangrientas y aterradoras, pues nuestros personajes principales volverán a su estado natural, por lo cual se transformarán en salvajes y hasta sádicos.

Los personajes tiernos se convierten en seres oscuros y violentos asesinos, no se había revelado un póster oficial, hasta ahora

Además contiene una leyenda que indica “este no es un cuento para dormir”, dejando en claro hacia dónde nos llevará la historia de ‘Winnie the Pooh: Blood and Honey’.

Rhys Frake-Waterfield, el director de la película, habló con el medio especializado en cine Variety, en donde adelantó que la cinta de terror estará ambientada después de que Christopher Robin tuviera que abandonar a sus amigos para ir a la universidad.

Esta situación traerá consecuencias negativas en Winnie Pooh y Piglet, ya que Christopher ya no los alimentará y volverán a su estado natural, como un par de animales salvajes: un oso y un cerdo en busca de presas para comer.

De esta forma, terminaron comiéndose a Ígor, el burro viejo de color azul grisáceo que aparece en los libros de Winnie Pooh; sin embargo, el verdadero terror se desata cuando conocen a los nuevos amigos de Christopher Robin.

Lo anterior, debido a que habían acumulado mucho odio luego de que los abandonaran, por lo cual esta situación los lleva a sacar el enojo en contra de las personas.