Nueva escena de Volver al Futuro: así fue el reencuentro de Michael J. Fox y Christopher Lloyd (VIDEO)

Michael J. Fox y Christopher Lloyd de Volver al futuro, tuvieron un emotivo reencuentro en la Comic Con 2022, luego de 37 años de haber grabado la popular película de Hoollywood.

Volver al Futuro, protagonizada por Michael J. Fox y Christopher Lloyd se convirtió en la película más taquillera de 1985, y ahora los actores principales de está icónica saga volvieron a reunirse en uno de los reencuentros más emotivos de los últimos años.

Michael J. Fox y Christopher Lloyd, 37 años después de la primera 'Back to the Future' ‘en el New York Comic Con 2022.



Cada vez es más visible el padecimiento de Parkinson de Fox ?.#MoluscoNews #ElMolu? pic.twitter.com/lrSu7SBTuA