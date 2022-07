Conoce a Francesca, albañil que está rompiendo redes

Francesca Hawley, es una chica de 18 años que está rompiendo las redes, la británica decidió abandonar sus estudios para trabajar junto a su padre como albañil en una construcción.

Francesca disfruta de compartir su día a día en TikTok y sus videos ya la hicieron llegar a 67 mil seguidores.

Francesca vive en Sheffield, Inglaterra, un día decidió dejar sus estudios universitarios porque quería trabajar con su padre hombro a hombro en la construcción.

El padre de Francesca, dijo estar orgulloso y apoya a su hija en cada decisión que toma, por ello la hizo firmar un contrato como a cualquier empleado para introducirla en un ámbito laboral dominado por hombres.

“Cuando la gente me pregunta a qué me dedico y les digo que soy albañil, se callan. La gente no me cree y me mira como si estuviera mintiendo”.