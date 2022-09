No da pensión alimenticia, pero se suscribe al canal de OnlyFans de su ex mujer

Una mujer reveló que el padre de su hija había asegurado no tener dinero para mantener a la menor, pero se suscribió a la plataforma para tener acceso a contenido para adultos.

En TikTok, una mujer exhibió a su expareja de no pagar la manutención de su pequeña hija, pero que si tuvo para suscribirse a su cuenta de OnlyFans.

De acuerdo con la usuaria @misskendra000, su ex pareja la sigue en su cuenta de OnlyFans, pero no paga los gastos de su hija.



“Cuando el padre de tu bebé se suscribe a tu cuenta de OnlyFans, pero no tiene dinero para ofrecerle una manutención según la corte”



La canadiense explicó que en un comienzo ella quería que su ex novio asumiera la responsabilidad compartida de la pequeña, sin embargo, no lo consiguió porque la corte estimó que el hombre no tenía dinero para sostener a la menor.

La mujer señaló que se dio cuenta, de que ex estaba suscrito en su cuenta, un día que entró a su perfil para ver a los nuevos seguidores entre los que se encontraba el papá de su bebé.

La chica explicó que debido a que el padre de su hija no da manutención, ella decidió abrir su cuenta de OnlyFans, para hacer hasta lo imposible para generar dinero y poder darle una buena calidad de vida a su hija.