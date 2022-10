¡Por fin! Youtuber paga su deuda de 7 años con Coppel (VIDEO)

El famosos youtuber mexicano, Yulay, causó revuelo en redes sociales, pues mostró cómo pagó una deuda a Coppel, luego de años endeudado. Con un video, el creador de contenido mostró cuánto pagó de una deuda inicial de dos mil pesos mexicanos.

A través de redes sociales en donde, compartió con sus seguidores que por fin se liberó de esta deuda.

De acuerdo con lo mostrado por Yulay, quien tiene más de 3.58 millones de suscriptores en su canal de YouTube, quiso saldar cuentas y no tener pendiente nada. Contó cómo después de siete años, acudió a la tienda Coppel para pagar una deuda de dos mil pesos, la cual en un inicio no tenía para saldar por completo. Explicó que sacó a crédito un pantalón, unos tenis y hasta un perfume. “

"No he pagado ese crédito. Me da un poquito de penita. Imagínense los intereses que se han generado. Estoy en buró de crédito. Quiero darles un consejo: deben pagar su deuda. Es muy tonto mi forma de pensar -en ese entonces- era un baquetón, pero ahí no termina, a los dos meses empezaron a llegar los de Coppel que llegaban a -mi casa- a cobrar. Tenía mucho miedo. Pensé que me iban a meter la cárcel. No iba a las tiendas porque tenía miedo, luego mis padres se enteraron y hubo otro problema”, indicó.