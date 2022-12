Exhiben brazalete de Coppel con GPS para que deudores no se escondan (VIDEO)

Ante los deudores que abundan de las tiendas Coppel, un usuario en TikTok presentó la brazalete supuestamente con GPS para que colocárselo a los clientes y así no escondan si no quiere pagar su deuda.

El video que no es de la tienda, si no un video irónico de un usuario, se volvió viral en TikTok.

“Aguas los de Coppel están poniendo este localizador a deudores”, dice el video del usuario @_medicenelchino, quien muestra una pulsera con el logo de la tienda.

“Los de Coppel ya me pusieron localizador, para cuando me vengan a cobrar no les diga que no estoy”, dice.

En el video se aprecia que tiene colocada en su muñeca una pulsera de luces de las similares a las fiestas o conciertos.

Ante las críticas de usuarios por la publicación, el tiktoker declaró que todo fue parte de una broma.

Con información de El Universal