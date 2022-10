Mexicano hace carnita asada en su balcón y vecinos llaman a los bomberos en Canadá (VIDEO)

No hay duda que las costumbres llegan hasta el extranjero cuando se extraña al país de origen, desde añorar a la familia como la comida.

Tal fue el caso de un mexicano originario de Sonora se le ocurrió hacer una carnita asada desde el balcón de su casa, pero los vecinos al ver el humo que salía de su asador llamaron a los bomberos.

Como el sonorense no alertó a sus vecinos que haría una carne asada, no sabían que el humo no era un incendio, además, de que no es muy común que en Canadá se haga este tipo de comidas.

El momento quedó captado en fotos que se viralizaron en TikTok, donde se pueden ver los preparativos e ingredientes de la comida, justo antes de que llegaran los bomberos.

Algunos internautas comentaron que hubiera invitado a los bomberos a probar la delicia mexicana, y más si eran ingredientes de Sonora.

Hasta el momento el video cuenta con más de 3 mil 500 reproducciones y más de 230 veces compartido.

