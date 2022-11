¡Su error salió caro! Joven deposita 20 mil pesos en cuenta incorrecta y no se los devuelven

Alejandra Trujillo es una mujer que a través de Facebook contó como por error depositó casi 20 mil pesos a una cuenta equivocada y más allá de resolver el problema, terminaron por no regresarle el dinero.

A través de sus redes sociales, la joven expuso que, al percatarse de su error en una transferencia bancaria en su trabajo, la mujer se puso en contacto con la persona que recibió el dinero por error, sin embargo, nunca tuvieron la intención de devolvérselo.

La joven compartió las conversaciones de WhatsApp, en las que se lee que el jefe de Alejandra fue el encargado de contactar a la persona conocida como Lizet, a quien le llegó la transferencia, a la que se le pidió realizara la devolución del dinero.

Sin embargo, la persona aseguró que nunca recibió el dinero, incluso señaló que había dado de baja su cuenta hace tiempo.

“Wuao, para empezar, ellos no deben dar datos míos y del estado de mi cuenta sin mi autorización. Yo ya no tengo esa cuenta, la di de baja. Se me hace súper extraño que aseguren que, si la tengo”