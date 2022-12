¡No, no es tu internet! Facebook sufre caída y usuarios reaccionan

Facebook, la reconocida red social de META, reportó fallas hoy 5 de diciembre del 2022, así lo informó la página Downdetector.

A través de la página especializada de Downdetector se dio a conocer la caída de Facebook, red social perteneciente a META, pues las fallas iniciaron poco antes de las 11 horas. Sin embargo, se fueron incrementando con el paso de los minutos.

De acuerdo con los usuarios de la red social, el error está presente cuando intentan ingresar a la página. Asimismo, informaron que también encuentran fallas en los mensajes, es decir en messenger.

Como era de esperarse, en Twitter los usuarios se quejaron de las fallas con comentarios y hasta memes. A continuación te dejamos algunos:

“La caída del Facebook me recuerda la caída de mi primer diente"; "Yo no puedo ver notificaciones"; “Afirmativo, no aparecían los comentarios ni las notificaciones, decía "compruebe su conexión a Internet"; son algunos de los comentarios de los internautas en Twitter