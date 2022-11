¡Aguas! Joven estafa con más de 2 millones en boletos de Bad Bunny (VIDEO)

Una joven denunció a Tracey Palafox quien estafó a varias personas, llevándose más de 2 millones de pesos en la venta de boletos de Bad Bunny.

A través de TikTok, una joven habló sobre la estafa que cometió su presunta amiga.

De acuerdo con ‘Brujaauu’, empezó a sospechar luego de que les regalara unos accesos generales, que antes había presumido como VIP.

“Ya habíamos ido a muchos eventos que nos había invitado y todo bien. Sin embargo, con lo de Bad Bunny ella me preguntó que sí podía recomendarla como vendedora y yo al principio desconfié, pero no me gusta juzgar a los demás y a mí no me había fallado”.