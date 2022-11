¡Inédito! Joven se salva de asalto en transporte público gracias a unas mantecadas (VIDEO)

Los asaltos en el transporte público son cada vez más comunes en México, sin embargo, hay personas que tienen la suerte de no ser robados.

Tal fue el caso de una joven que se salvó de entregar sus pertenencias a los asaltantes gracias a unas mantecadas.

A través de un video que compartió en TikTok comentó la joven Sofía Rosales que cuando iba en la preparatoria, abordó un camión y llevaba consigo un paquete de mantecas porque tenía hambre. Sin embargo, un joven que iba a su lado se le quedó viendo y le compartió su pan.

“Me había comprado unas mantecadas, me subí al transporte y en el camino se subieron tres o cuatro tipos. Había mucha gente, yo iba parada y no me las podía comer. Tenía mucha hambre, entonces dije ‘ya, me voy a comer mis mantecadas, ya ahorita’. El señor se me quedó viendo y le dije '¿quiere una mantecada?’, el señor me respondió: ‘no muchas gracias’”.