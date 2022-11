Influencer cumple desafío y lleva a vendedor de plátanos al Mundial de Qatar 2022 (VIDEO)

El influencer Alexis Omman abordó a varias personas para saber si les gustaría ir al mundial y gracias a la respuesta positiva, llevó a un vendedor de plátanos.

A través de un video se ve al influencer hacer la invitación y tras preguntar a varios incrédulos, un vendedor de plátanos aceptó.

–Esto que te voy a decir no es una broma, básicamente yo me dedico a hacer videos en internet. Literalmente solo porque me dijiste que sí te quiero dar un viaje todo pagado al mundial, qué dices: ¿Te animas?”, precisó el influencer.