VIDEO: Tiktoker denuncia fraude de Citibanamex

La tiktoker, Michell Alatorre, aseguró que la institución bancaria Citibanamex le realizó un “fraude” a su madre.

Según lo relatado por la internauta, la afectada recibió diversos mensajes de textos que avisaban de transferencias no reconocidas.

Ante la advertencia, la madre de Michell acudió a una sucursal para recibir asesoría sobre cómo solucionar el caso y levantar la aclaración correspondiente.

Según lo expresado por la usuaria, ya en las intimaciones un ejecutivo bancario les explicó que todo se encontraba en perfectas condiciones y no había algún movimiento reciente. Después de recibir esa “gran noticia”, la familia se calmó y continuó con su día a día.

Lamentablemente, a la hora de recibir el estado de cuenta la víctima descubrió que los movimientos fueron efectuados con éxito y que sí estaban en el registro, situación distinta a la que le comentó el personal de la institución. Alatorre aseveró que desconoce cómo las personas extrajeron sus datos y realizaron las operaciones.

Al buscar más información, la joven descubrió que no es la única afectada y que Citibanamex tiene varias denuncias ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), por situaciones similares.

Hasta el momento, la grabación de la denuncia cuenta con más de 950 mil reproducciones en la plataforma de videos cortos, TikTok. “Banamex tiene historial de fraudulentos”, “Para hacer transferencias de cualquier banco se requiere del Tocken, si tu mamá proporcionó esa información a desconocidos, NO es responsabilidad del banco”, o “Que coraje. Recientemente he visto muuuuchos problemas con Banamex. Ya sé me quitaron las ganas de sacar una tarjeta con ellos”, son algunos de los comentarios realizados por diversos usuarios.