¡Enloqueció! Pasajero amenaza de muerte por ‘robar su ADN’ durante un vuelo (VIDEO)

Un pasajero enloqueció durante un vuelo desde New York a Orlando, acusando a una mujer de haberlo pinchado con una aguja para supuestamente robar su ADN.

BREAKING: Frontier Airlines Flight 1335 from LGA to MCO was diverted to RDU due to an unruly passenger threatening to hurt passengers on the plane. A citizens arrest was conducted and the following video was provided by eyewitnesses: #AviationDaily pic.twitter.com/Fy19nSgAQI