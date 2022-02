Ucranianos se niegan a rendirse y los matan: ‘Buque de guerra ruso, vete a la mie...’ (VIDEO)

Tras la invasión de Rusia en diversas ciudades de Ucrania, se compartió a través de redes sociales un video en el que se puede leer una breve conversación entre militares rusos y ucranianos, en la Isla de las Serpientes de Rusia.

Russian warship: "I suggest you lay down your arms and surrender, otherwise you'll be hit"



Ukrainian post: "Russian warship, go fuck yourself"



All 13 service members on the island were killed. pic.twitter.com/sQSQhklzBC