Ruso se rompe un brazo para no ser reclutado a la guerra en Ucrania (VIDEO FUERTE)

A través de las redes sociales se ha hecho viral un video donde se muestra a un joven ruso pedirle a uno de sus compañeros que le rompa el brazo con un martillo para no ir a la guerra en Ucrania.

El Kremlin ha condenado los actos que están recurriendo los hombres para no ser reclutados y tengan que ir a la guerra.

? As Horrifying moment 'Russian conscript' asks friend to break his arm with a SLEDGEHAMMER 'so he can avoid signing up to fight on Ukraine frontline' pic.twitter.com/c5QahcHr8R