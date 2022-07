Periodista le mete tremendo cachetadón a joven que le faltó al respeto (VIDEO)

En Pakistán, una joven reportera identificada como, Maira Hashmi, fue molestada por un joven, mientras se encontraba al aire, sin embargo, su reacción sorprendió a todos cuando lo cacheteó.

A través de su programa en vivo Maira Hashmi, reaccionó de una manera drástica al golpear a un joven en pleno programa.

“Este chico estaba molestando a una familia durante la entrevista, lo que hizo que se incomodara (la familia). Al principio intenté decirle educadamente que su comportamiento no era bueno, pero no escuchó y molestó más a la familia. Entonces, decidí que el comportamiento del chico no debería ser tolerado”, indicó.