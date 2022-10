¡Otro más! Se registra tiroteo durante partido de futbol americano colegial en Estados Unidos (VIDEOS)

Esta noche mientras se disputaba un partido de futbol americano colegial en el estadio de la secundaria Whitmer en Toledo, Ohio, Estados Unidos, se registró un nuevo tiroteo que provocó pánico entre jugadores y asistentes.

En los videos que circulan en redes sociales, se puede observar como los jugadores tuvieron que huir del terreno de juego al escuchar las detonaciones de las armas de fuego.

?#BREAKING: Multiple people shot at a high school football game



?#Toledo | #Ohio



Multiple law enforcement agencies are responding to multiple people shot at Whitmer High school with reports of three people Shot outside the stadium as gun shots can heard in the background pic.twitter.com/sKzix8MnZg