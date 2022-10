Ecologistas lanzan sopa sobre pintura sobre "Los girasoles" de Van Gogh en museo de Londres (VIDEO)

Dos manifestantes ecologistas arrojaron sopa de tomate sobre el cuadro "Los girasoles" de Vincent van Gogh en la National Gallery de Londres el viernes, buscaban exigir que el gobierno británico detenga todos los nuevos proyectos de petróleo y gas

Human creativity and brilliance is on show in this gallery, yet our heritage is being destroyed by our Government's failure to act on the climate and cost of living crisis.