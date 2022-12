FUERTE VIDEO: Abuelito de 82 años es embestido por toro en Valencia

Durante el festival de Valencia, España, un hombre de 82 años de edad fue atacado por un toro y estrellado contra una pared, su estado de salud es delicado.

