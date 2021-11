A sindicalizados de Claudia les cambiaron el cargo, pero les dejaron sueldos millonarios: Gonzalo

El secretario General del sindicato Benito Juárez del Ayuntamiento de Puebla, Gonzalo Juárez Méndez, informó que una de las inconsistencias durante la entrega de las bases fue que Claudia Rivera Vivanco tuvo que cambiarle el cargo a sus subordinados, con el objetivo de que pudieran acceder a este nombramiento, por lo que muchos pasaron de ser directores de área a auxiliares, pero conservando su mismo sueldo.

En entrevista, Juárez Méndez informó que esto provocó un déficit presupuestal, pues los salarios no se encontraban dentro de la nómina del Ayuntamiento de Puebla, por lo cual existe un rezago que el gobierno de Eduardo Rivera Pérez.

El líder del sindicato aseguró que esto provocó que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje cancelara las cien basificaciones, motivo por el cual se generó la detención salarial de los cien basificados

Gonzalo Juárez comentó que 60 de los cien basificados le han dado la espalda a Claudia Rivera Vivanco, pues se han acercado solicitándole ayuda con el objetivo de que puedan volver a cobrar.

“Ya estamos viendo las consecuencias de que no estén sustentadas, yo he recorrido las áreas y mucha gente se me ha acercado. Nosotros llegamos a un acuerdo de que no se generarían nuevas bases, pero ellos las crean de manera irregular, porque, pues la mayor irregularidad que percibo es que a un jefe de área lo bajan de puesto, pero le dejan su mismo salario, eso no se puede hacer”, dijo en entrevista con CAMBIO.