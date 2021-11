Síndica confirma abandono del claudismo a los 100 sindicalizados: no hay amparo colectivo (VIDEO)

La síndico Municipal, Guadalupe Arrubarrena García, confirmó que Claudia Rivera Vivanco abandonó a los cien basificados, al asegurar que el Ayuntamiento de Puebla no ha sido notificado sobre el amparo que interpusieron los allegados de la ex alcaldesa, para detener la suspensión de las bases que heredó la administración pasada.

La funcionaria municipal informó que ante este suceso los cien trabajadores han comenzado a renunciar a sus bases, pues ya suman 15 empleados que decidieron abandonar su labor de manera voluntaria.

Guadalupe Arrubarrena informó que lo único que ha recibido su dependencia fue un recurso de inconformidad, el cual iniciará a revisar, por lo que omitió dar detalle sobre qué instancia se lo envió.

"Yo no he sido notificada, de momento yo no he recibido ninguna notificación, si existe o no existe lo ignoro, no he sido notificada", aseguró Arrubarrena García.