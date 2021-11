Chavero obliga a Alicia Chida a renunciar a su cargo para beneficiar a su esposa

El Partido Verde Ecologista obligó a renunciar a la regidora Alicia Chida del Cabildo del Ayuntamiento de Puebla, con el objetivo de meter a María Alarcón Gálvez, esposa del dirigente Municipal en Puebla de PVEM, Ricardo Chavero.

Ante esto las regidoras del PAN, Vanesa Rendón y Dolores Cervantes Moctezuma lamentaron que Alicia Chida haya tenido que dejar su cargo debido a intereses personales que son defendidos por el Verde Ecologista y que no son señalados.

“Mi abstención va en el sentido de que la regidora es alguien que puede abonar en la ciudad y creo que yo estoy firme en contra de cierta violencia psicológica, y a veces no decimos lo que está pasando atrás, y yo debo ser congruente porque en su sentir, yo creo que no lo quiere dejar, pero a veces no expresamos lo que pasa atrás de nosotros” sentenció Dolores Cervantes.

Fuentes al interior del Partido Verde confiaron a CAMBIO que Ricardo Chavero busca adueñarse de la regiduría para impulsar dictámenes a favor de ese instituto político, asimismo para tener mayor cercanía al alcalde Eduardo Rivera Pérez.

Por ello, el viernes pasado en la segunda Sesión Ordinaria de Cabildo, Alicia Chida solicitó licencia por tiempo indefinido para ausentarse de su cargo sin ningún argumento, por lo que cuatro regidores optaron por abstener su voto.

El primero fue Leobardo Rodríguez Juárez, quien aseguró que no existe motivo por el cual la ex regidora tomó la decisión de abandonar su cargo.

En cuanto a Vanesa Rendón, sentenció que no iba a otorgar su voto debido a que Alicia Chida se retiró de forma apresurada cuando fue elegida por los simpatizantes del Partido Verde.

“De manera personal he visto la gran servidora que es nuestra compañera, me es lamentable que por razones personales tenga que pedir licencia, por lo que no puedo votar a favor de que una gran funcionaria se vaya y no puedo apoyar, que aquella que fue elegida, se retire de esta manera”, dijo.