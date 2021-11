Esta semana se define si Eduardo Rivera solicitará crédito bancario (FOTOS Y VIDEOS)

El alcalde Eduardo Rivera Pérez anunció que su gobierno definirá esta semana si solicita un crédito para afrontar el déficit presupuestal de 21.6 millones de pesos que le heredó Claudia Rivera Vivanco, en tanto que anunció que el apoyo de 14 millones de pesos que solicitará al Gobierno del Estado será destinado para la modernización del Mercado del Alto.

El edil del PRIANRD explicó que por ello la tesorera municipal, María Isabel García Ramos, le entregará un balance de las finanzas de la entidad, con el cual podrá definir el monto que se necesita para garantizar el bienestar de la capital poblana.

? @eduardorivera01 todavía no toma una decisión de solicitar crédito bancario ante desfalco que dejó @RiveraVivanco_ en #Puebla pic.twitter.com/OCJ1BlZNNG

Por ello, Rivera Pérez aseguró que va a esperar hasta el último momento para definir si pide o no un préstamo.

"No significa que ya lo vayamos a solicitar, le he pedido a la Tesorería que entregue un balance total conforme al proceso de las finanzas, y que me pueda presentar unas propuestas en el transcurso de la semana", dijo.