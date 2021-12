Tesorera y Pablo Montiel se hacen bolas en la defensa del tarifazo de alumbrado público (VIDEOS)

El alcalde Eduardo Rivera Pérez mandó a la tesorera, María Isabel García Ramos, y a su coordinador político, Pablo Montiel Solana, a defender el ‘tarifazo’ del Derecho al Alumbrado Público (DAP), sin embargo, sólo se ‘hicieron bolas’ y no supieron explicar si era o no un impuesto.



La tesorera municipal fue quien no supo explicar a qué se refiere el concepto del DAP, ya que en un primer momento dijo que este cobro no es un impuesto, sin embargo, aseguró que el Ayuntamiento de Puebla lo cobrará como tal.



"El único año que no se ha pagado, que los ciudadanos no han pagado, fue precisamente en 2021, la razón, lo que sucede es que se cobraba de una manera inadecuada, se cobraba de una forma que parecía impuesto, entonces la Corte lo que dice es no es correcto que lo cobres así y, entonces, lo que hace el Congreso es quitar ese derecho de las Leyes de Ingresos 2021 y por eso no lo pudimos cobrar, hay algunos municipios que lo cobraron, el asunto es que no se puede cobrar porque es incorrecta la formula, que es lo que estamos proponiendo, lo que estamos haciendo es corrigiendo la manera en que se cobre", dijo en rueda de prensa.



Sin embargo, la tesorera afirmó que en caso de que el Congreso del Estado avale el cobro del DAP los ciudadanos tendrán mejores condiciones de alumbrado público, además de que sus denuncias se atenderán de manera eficiente.

Por otra parte, el coordinador Pablo Montiel Solana se lanzó en contra de los empresarios que advirtieron ampararse ante el cobro del Derecho al Alumbrado Público (DAP), ya que aseguró que no van a prosperar por lo que denominó las amenazas como "falacias".



El funcionario mencionó que los amparos que se han interpuesto ante un juez no han prosperado porque no son constitucionales, por lo cual invitó a los miembros de la iniciativa privada a no realizar esta acción.



"La amenaza de la lluvia de amparos es una falacia, la fórmula que estamos utilizando ya hay fórmulas similares en todo el país y ninguna de estas fórmulas pueden decretarse inconstitucional", dijo.



El cobro del DAP se ha vuelto un tema de crítica para el gobierno del alcalde Eduardo Rivera Pérez, incluso se ha generado un frente en su contra encabezado por diputados y regidores de Morena.