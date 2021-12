Estos son los lugares que puedes visitar el fin de semana con menos de 100 pesos en Puebla

Se acerca la quincena pero no hay muchos recursos para salir a pasear, no te preocupes, Diario CAMBIO te ofrece una gama de opciones donde no gastarás más de cien pesos.

Inicia la segunda semana de diciembre, pero la quincena está todavía lejos y no tienes recursos para salir este finde, ¡no te preocupes! Aquí te decimos qué actividades habrá en Puebla en lo que gastarás menos de cien pesos.Este fin de semana hay Noche de Museos en Puebla, donde la entrada es gratuita, así que sólo tendrías que pagar el estacionamiento.

También está la nueva iluminación en el Zócalo e Puebla, donde te podrás tomarte una fotografía con el famoso ‘Oso del Oxxo’, bautizado así en las redes sociales. Al igual está el árbol navideño en el Complejo Cultural Universitario (CCU), el cual, dicen los poblanos que está ‘espectacular’.



Aquí la lista de actividades que puedes acudir y no gastarás más de cien pesos… ¡disfrútalas!

Finde-cultural

Se acercan las últimas fechas para disfrutar de la “Noche de museos” en la ciudad, por lo que sin duda podrás asistir a diversos museos sin gastar ni un sólo peso para entrar.



En el marco del 34 Aniv. del Centro Histórico como Patrimonio Mundial y 2º Aniv. del Proceso Artesanal de la Talavera, anunciamos la Tercera Edición de #NocheDeMuseos.



?️11 de diciembre

?38 museos

?Puebla, Zacatlán, Teziutlán, San Andrés Cholula y Tehuacán.#ContigoYConRumbo pic.twitter.com/K9aGEsrspE

— Puebla Turismo (@VisitaPuebla) December 9, 2021

De entre la lista, te recomendamos asistir al Museo Interactivo de la Batalla del 5 de mayo que está ubicado en la zona de Los Fuertes. En él no pagarás la entrada, sin embargo, puedes aprovechar la oportunidad de recorrer el cerro de Guadalupe y sus alrededores, disfrutando incluso de ir ‘al mirador’ y observar un paisaje de la ciudad.

Si buscas algo más cercano, pero igual quisieras tener una panorámica de Puebla, estará con entrada libre el Club & Museo del Automóvil en Puebla, que está ubicado en la 3 sur y 15 poniente, en él, aparte de conocer diversos autos de época, se te permite subir al área de ventanales 360° y ver la ciudad desde otra perspectiva.

Finde-gastronómico

¿Lo tuyo es más la comida? Qué tal si te sales un poco de la rutina y vas en busca de nuevos sabores para tu exigente paladar.

Algunos aseguran que asistir a los mercados podrás encontrar una variedad infinita de comidas, así como de sazones, sin embargo, sin ir tan lejos, puedes visitar Mercado de Sabores, ubicado en la 11 norte y 4 poniente. A pesar de su distancia, cuentan con una gama de platillos diferentes. Desde una cemita, mariscos o memelas, puedes probar este peculiar platillo, unas enchiladas con mole, pipian y las tradicionales, las suizas.

Pero si prefieres algo más cerca y tu antojo es de algo dulce, que tal un helado en Heladissimo. Se ubica en la 7 pte #112 C, en el que, aparte de gastar desde 25 pesos, podrás conocer sabores que nunca habías probado, desde helado de menta en forma de Grinch o uno de sidra. Sus helados clásicos chicos van desde 25 pesos, mientras que los gourmet van desde 35 pesos. Tienen paletas en forma de Baby Yoda, soldado clon, de unicornio, Vader y Potter, por mencionar algunos.

Finde-fotográfico

Creo que esta opción será la que más te agrade, porque sólo necesitarás tu celular, la persona con quién quieres tomarte fotos y sonreír para salir bien.

En el Complejo Cultural Universitario, colocó luces navideñas, en la que, tan sólo con alzar la vista, podrás notar un cielo brillante de foquitos. No tiene costo entrar al CCU, y puedes aprovechar de tomarte fotos, tomarte un café o entrar a la librería.

También puedes asistir al Zócalo de la ciudad y tómate fotos con el Oso gigante que está a un costado de Catedral, una foto en el nacimiento o la clásica con el arbolito navideño.

Recuerda que ante cada salida que hagas, lleves tu gel antibacterial o sanitizante, tu cubrebocas y las ganas de divertirte en familia sin gastar dinero de más.