Claudistas minimizan las dos mil observaciones que les hicieron durante la Entrega-Recepción (FOTOS)

Claudia Rivera Vivanco mandó a sus aliados a minimizar las dos mil 83 observaciones que realizó el gobierno de Eduardo Rivera Pérez en contra de su administración con el objetivo de que retomaran actividades en la vida pública.

El comité de Entrega-Recepción de la administración de Claudia Rivera Vivanco conformado por Edgar Damián Romero Suárez, Gonzalo Castillo Pérez, ex funcionarios municipales y los actuales regidores de Morena aseguraron que las observaciones son infundadas, absurdas y se prestan a la interpretación de la información.

Los claudistas señalaron que el 70 por ciento de las observaciones emitidas por el Ayuntamiento de Puebla son porque no encuentran el mobiliario de las oficinas gubernamentales, por lo que son menores y juran que ya hasta las respondieron.

Asimismo, aseguraron que el gobierno municipal quiso politizar el tema para manchar el trabajo de la ex administración, lo cual consideraron como inexperiencia para poder resolver las problemáticas encontradas.

"En todas las observaciones hubo una ineficiencia de fundamentación jurídica y simplemente hacen la información de falta este documento, no sabemos dónde está. Pero nosotros ya les señalamos donde lo pueden encontrar", dijo Edgar Damián Romero, ex secretario General del Ayuntamiento.

Además, el regidor de Morena, Leobardo Rodríguez Juárez descartó que exista un hoyo financiero en la administración actual como lo anunció el alcalde, Eduardo Rivera Pérez, por lo que la propuesta de pedir un crédito público se puede considerar un pago de favor con una institución bancaria.

“No hay hoyo financiero, no hubo déficit, no se desfondó la partida para desastres naturales porque esto salió cuando la contingencia de San Pablo Xochimehuacan y lo dijimos claramente que tenían 20 millones de pesos en el fondo de aportaciones que podían haber ocupado para la reconstrucción de las viviendas, lo más fácil cuando no se sabe hacer gobierno es salir a decir no hay dinero”, aseguró.