Culpa SSC a Cruz Lepe de la mano blanda contra ambulantes (FOTOS Y VIDEO)

La secretaria de Seguridad Ciudadana, María del Consuelo Cruz Galindo se deslindó del operativo fallido contra ambulantes que instaló su dependencia para contenerlos el Día de Reyes Magos, al asegurar que fue un tema que le corresponde a la Secretaría de Gobernación.

Además, minimizó que en la capital el índice delictivo vaya en aumento, pues aseguró que sus estrategias para contenerlo han funcionado provocando que la delincuencia haya ido a la baja desde el 15 de octubre que tomó protesta el alcalde Eduardo Rivera Pérez.

En rueda de prensa, Consuelo Cruz Galindo informó que la presencia de la Policía Municipal en el corredor 5 de Mayo durante el 5 de enero fue una solicitud que hizo la Secretaría de Gobernación con el objetivo de que los comerciantes no se colocaran en la zona.

Ante ello, la funcionaria presumió que la zona fue liberada de ambulantes cuando esto no sucedió, pues en un recorrido hecho por CAMBIO se pudo observar que los ambulantes se instalaron hasta altas horas de la noche desde la 4 Poniente hasta la 16 Poniente.

“Siempre que lo soliciten estaremos dando el apoyo, no sabemos hasta cuando seguiremos en la calle 5 de Mayo, pero en el tema de ambulantes no nos toca directamente, sólo estaremos atendiendo a que no se rebase”, declaró.