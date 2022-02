Consuelo Cruz puso a sus amigas inexpertas de jefas de zona y por eso la delincuencia, acusan

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ‘explotaron’ en contra de la titular, María Consuelo Cruz Galindo, por poner a gente sin experiencia y únicamente por ser sus amigas, en cuatro de las nueve zonas en las que se divide la seguridad en la ciudad de Puebla, y atribuyen a que por ello han subido los niveles de delincuencia en la capital.

Y no sólo eso, Cruz Galindo también nombró a directoras de área a personal que trabajó con ella en el anterior gobierno de Eduardo Rivera y que estaban únicamente en áreas administrativas.

Así lo manifestaron fuentes al interior de la corporación, quienes a reserva del anonimato aseguraron que el alza en los niveles delincuenciales se debe a los cambios fallidos que hizo Cruz Galindo.

“No tienen la menor idea, se hizo un verdadero relajo en la Secretaría, no puedes poner a alguien en un área operativa si no tienes una carrera policial, no tienen una capacitación en combate a la seguridad”, señalaron los policías inconformes.