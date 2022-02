Leobardo Rodríguez denuncia subejercicio de mil millones en enero y poca transparencia de Lalo Rivera (FOTOS)

El regidor, Leobardo Rodríguez Juárez, dio a conocer que el gobierno municipal cuenta con un subejercicio de mil millones de pesos, además de que la Tesorería Municipal continúa siendo opaca porque no transparentó en qué gastó más de 400 millones de pesos.

En entrevista, el regidor de Morena señaló que en la presentación de los estados financieros, la tesorera municipal, María Isabel García Ramos, anunció que las finanzas del municipio se mantienen estables.

Sin embargo, el morenista aseguró que los datos demuestran lo contrario, pues aseguró que dentro de los bancos existen mil millones de pesos que supuestamente están comprometidos, pero no hay acciones que lo comprueben.

Asimismo, sentenció que la tesorera no detalló el motivo por el cual existe esa cantidad en los bancos ni mucho menos cuántas obras se realizaron en el mes de enero del presente año.

“Los estados financieros presentaron un subejercicio de mil millones de pesos, no hay proyectos, hay 400 millones de pesos que no se han contratado, no sabemos qué se debe ni cómo se gastaron”, dijo.