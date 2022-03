Sindicalizados pedirán apoyos de estacionamiento al gobierno de Lalo por instalación de parquímetros

Debido a la instalación de Parquímetros en el Centro Histórico cerca de 200 trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Puebla se verán afectados, por lo que buscarán al alcalde, Eduardo Rivera Pérez, para que les ofrezca facilidades de estacionamiento.

El secretario General del Sindicato Benito Juárez, Gonzalo Juárez Méndez, informó que cerca de 400 agremiados laboran en el Centro Histórico, lugar donde se colocarán 4 mil 638 cajones de estacionamiento que cobrarán 20 pesos por cuatro horas.

Ante ello, mencionó que la gran mayoría de estos trabajadores, casi un 50 por ciento, ocupan vehículo, por lo que buscará al Ayuntamiento de Puebla para ver de qué manera se les puede beneficiar a los servidores públicos.

“Andamos con 400 compañeros trabajando en el Centro Histórico. Al momento no me han comentado nada y más adelante sí lo harán. Yo platicaré con el Ayuntamiento para ver en qué condiciones quedamos con los compañeros, porque el tema del estacionamiento es complejo, no hay lugares que alcancen”, dijo en entrevista con CAMBIO.