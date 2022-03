Puebla cumple un mes sin videocámaras: contrato con Atria exhibió mentiras de Lalo y Consuelo (FOTOS Y VIDEO)

El contrato que firmó el Ayuntamiento de Puebla con Atria Solutions por 22.5 millones de pesos para dar mantenimiento de las mil 600 cámaras de vigilancia, exhibió las mentiras del presidente, Eduardo Rivera, quien el 24 de febrero dijo que no existía ninguna contratación, y también de la secretaria de Seguridad Ciudadana, Consuelo Cruz Galindo, quien rechazó haber firmado alguna transacción, pero el documento en poder de CAMBIO demuestra que sí lo hizo.

Además, Puebla capital cumplió un mes sin videocámaras, lo cual la mantiene a merced de la delincuencia, ya que el gobierno municipal ni siquiera ha informado que sucedió con este equipo ni mucho menos si continuará funcionando.

El contrato con Atria Solutions en poder de CAMBIO señala que el gobierno panista acordó el pasado 2 de diciembre de manera directa y ‘en lo oscurito’ a una empresa sin especialización y con sede en Xalapa, a la que le pagó 14 mil pesos por revisar cada una de las cámaras de vigilancia.

Sin embargo, el 24 de febrero el edil del municipio de la capital, Eduardo Rivera Pérez, negó que su gobierno haya generado un acuerdo con alguna compañía para retirar las mil 600 cámaras de vigilancia que forman parte del programa Ventanas Ciudadanas; sin embargo, su gobierno firmó desde el pasado 2 de diciembre de 2021 un contrato con Atria Solutions por 22.5 millones de pesos.

“Por el momento no hay ningún contrato, en segundo lugar se está haciendo una análisis del servicio de cámaras de vigilancia porque la administración pasada descuidó este sistema", dijo el panista el pasado 24 de febrero a pregunta expresa de CAMBIO.

Del mismo modo, la secretaria de Seguridad Ciudadana, María del Consuelo Cruz Galindo, rechazó haber firmado el contrato que el Ayuntamiento de Puebla le entregó a la empresa Atria Solutions por el servicio de mantenimiento de las cámaras; no obstante, en el documento en poder de CAMBIO aparece su rúbrica.

La funcionaria aseguró el jueves 10 de marzo en entrevista que no firmó ningún contrato, ya que a ella no le corresponde este trámite al ser el área requirente, por lo que le ‘echó la bolita’ a su compañero Bernardo Arrubarrena al asegurar que él es el encargado de los contratos que otorga el Ayuntamiento de Puebla.

"Es un tema que evidentemente corresponde al área correspondiente, nosotros somos los requirentes, somos los que requerimos la necesidad de nuestras videocámaras. Hasta ahorita no te puedo dar una certeza porque no he firmado ningún tipo de contrato", dijo ante una pregunta expresa sobre el contrato con Atria Solutions