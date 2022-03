No firmé el contrato con Atria dice Consuelo: aquí DOCUMENTO con su firma la exhibe (FOTOS Y VIDEO)

La secretaria de Seguridad Ciudadana, María del Consuelo Cruz Galindo, rechazó haber firmado el contrato que el Ayuntamiento de Puebla le entregó a la empresa Atria Solutions por el servicio de mantenimiento de las mil 600 cámaras de videovigilancia; no obstante, en el documento entregado a CAMBIO por fuentes de la propia corporación, aparece su rúbrica.

El documento en poder de CAMBIO deja en evidencia la mentira de la titular de la SSC, ya que el contrato menciona que fue signado por Consuelo Cruz Galindo, además del secretario de Administración, Bernardo Arrubarrena, entre otros, cuyas firmas autógrafas aparecen en el documento.

La firma de la titular de la SSC aparece en la parte final del contrato, pues la rúbrica fue colocada debido a que su dependencia solicitó el servicio para las mil 600 cámaras de seguridad.

Sin embargo, la funcionaria aseguró ayer en entrevista que no firmó ningún contrato, ya que a ella no le corresponde este trámite al ser el área requirente, por lo que le ‘echó la bolita’ a su compañero Bernardo Arrubarrena al asegurar que él es el encargado de los contratos que otorga el Ayuntamiento de Puebla.

"Es un tema que evidentemente corresponde al área correspondiente, nosotros somos los requirentes, somos los que requerimos la necesidad de nuestras videocámaras. Hasta ahorita no te puedo dar una certeza porque no he firmado ningún tipo de contrato", dijo ante una pregunta expresa sobre el contrato con Atria Solutions.