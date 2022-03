Atria es empresa fantasma y de tipo facturera: su domicilio fiscal en Xalapa es local semivacío (FOTOS)

La empresa Atria Solutions, a la que el gobierno de Eduardo Rivera adjudicó directamente un contrato por 22.5 millones para el mantenimiento de 176 cámaras, es una empresa fantasma de tipo facturera, pues en su domicilio fiscal ubicado en Xalapa no se ubica ninguna referencia y es prácticamente ilocalizable en los números telefónicos de su página de internet.

Atria Solutions declaró en el contrato en cuestión que su domicilio se encuentra en Xalapa, Veracruz, en el #202 de la avenida Ávila Camacho. CAMBIO se apersonó hasta ahí y descubrió que el lugar es un despacho de 3 por 3 metros y en el que afirman recibir documentación de Atria y otras empresas más, pero no es la sede.

En el lugar no se observa ningún letrero o publicidad de Atria, y se trata de un conjunto de despachos, y de acuerdo con los vecinos del lugar, no existe una empresa con ese nombre.

Su portal web es atractivo, pero es imposible navegar en él: no tiene vínculos, su fanpage en Facebook no se actualiza desde julio de 2018, en sus dos números telefónicos no contestan a ninguna hora y el que supuestamente es de WhatsApp, no está habilitado para recibir mensajes.

Por si fuera poco, no hay antecedentes de que Atria Solutions sea una firma reconocida, pese a que como comercializadora lo mismo vende banquetes que consumibles tecnológicos; hace reparaciones de todo tipo, compra y venta de todo tipo de artículos y realiza también obras públicas.

En una revisión hecha en Plataforma Nacional de Transparencia, sólo se encontró un contrato por 419 mil 422 mil pesos con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en el que se establece que se otorgue el servicio de soporte técnico especializado para la recuperación y reconstrucción de la base de datos de la dependencia.

Pese a todo esto, el gobierno de Eduardo Rivera le entregó por “asignación directa” un contrato para el mantenimiento de 176 cámaras de videovigilancia por un total de 22.5 millones de pesos, por lo que en promedio se pagó por cada una de esas cámaras 128 mil pesos por su “mantenimiento”, cuando dichos aparatos tienen un precio comercial de 14 mil pesos.

Las características de empresa fantasma

De acuerdo al Registro Público de la Propiedad y el Comercio, Atria Solutions fue constituida en 2017 ante el Notario 2 de Zacapoaxtla, Puebla, Luis Alberto Morales Solís, pero estableció su domicilio fiscal en Xalapa, Veracruz, en la Avenida Manuel Ávila Camacho, número 202 interior 5 en la colonia Jalapa, lugar que fue visitado por CAMBIO y en el que no se encuentra ninguna referencia de la empresa, lona, letrero o algún distintivo.

En esa dirección sólo hay un cuarto de tres por tres metros, sin más mobiliario que un escritorio desde el que atiende una mujer que señaló que sólo funciona el lugar para recibir “notificaciones o papeles” de la empresa y otras sociedades.

Representante legal con dos domicilios diferentes en 48 días

Otra de las anomalías de dicha contratación es que la administradora única, Bibiana Pérez Santana, presentó dos domicilios diferentes en un periodo de sólo 48 días. El 15 de octubre, al realizar cambios en el objetivo social de la empresa, aseguró que su domicilio estaba ubicado en la calle Jacarandas, número 15 del Fraccionamiento Real del Puente, Xochitepec, en Morelos.

Pero seis semanas después presentó una credencial emitida por el Instituto Federal Electoral (IFE) en 2014 con domicilio en la colonia Insurgentes Mixcoac de la Ciudad de México al firmar el contrato con el Ayuntamiento de Puebla, fechado el 2 de diciembre de 2021.

Constituida en Zacapoaxtla, Puebla pero con domicilio en Xalapa, Veracruz

De acuerdo con la página del Registro Público de Comercio, Atria Solutions fue constituida en el año 2017 en Zacapoaxtla, Puebla pero con domicilio en Xalapa, Veracruz; es decir, 156 kilómetros lejos de su lugar sede como lo indica el contrato.

La empresa fue constituida para ser una comercializadora que ofrecía banquetes, consumibles de computadora y hasta obra pública. Sin embargo, en octubre del año pasado modificó su rubro para también poder brindar los servicios en ingeniería civil, eléctrica, mecánica, además de alquiler de mesas y sillas.

Redes sociales y números telefónicos inexistentes

CAMBIO buscó las redes sociales de Atria Solutions y pudo verificar que no han sido actualizadas desde julio de 2018. Además, sólo cuenta con 24 seguidores.

Pero no solo las redes sociales de Atria Solutions están sin actualización, ya que los números telefónicos para contactar a la compañía están fuera de servicio, tal es el caso del 55- 84-21-4-100 y el WhatsApp 55-874-21-88-20.

CAMBIO dio a conocer que el gobierno municipal de Eduardo Rivera sí tiene un ‘negociazo’ con las cámaras de videovigilancia, pues de acuerdo al contrato signado en diciembre, pagó a Atria Solutions un promedio de 128 mil pesos por un “servicio integral de mantenimiento” para cada una de las 176 cámaras del tipo PTZ y marca Verint del proveedor Telmex, cuando cada uno de estos aparatos tiene un costo comercial de 14 mil pesos cada una, de acuerdo a una cotización realizada por CAMBIO.