Lalo busca prohibir la pólvora en desfiles tras explosión de pirotecnia en Balcones del Sur (VIDEO)

Luego de la explosión de una camioneta cargada de pólvora en Balcones del Sur que dejó 8 heridos, el alcalde, Eduardo Rivera Pérez anunció que le propondrá al Cabildo del Ayuntamiento de Puebla prohibir utilizar pólvora en desfiles o peregrinaciones.



El edil municipal, dio a conocer que su gobierno dará seguimiento a dos denuncias que interpusieron dos afectados tras la explosión, por lo cual vigilarán que la Fiscalía General del Estado realice las investigaciones necesarias para dar con los responsables.

"Le he instruido a la coordinación de regidores que analicen junto con Normatividad y la Secretaría de Gobernación Municipal para restringir, regular y actualizar el Coremun para evitar que este tipo de situaciones vuelvan a suceder, a que me refiero no podemos permitir que pueda transitar una marcha, una peregrinación con el manejo de pólvora", dijo.

Asimismo, mencionó que los permisos de manejo de pólvora son únicamente avalados por la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).