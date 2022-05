Parkimóvil sancionará a los poblanos por mal uso de su aplicación para registro de parquímetros

La empresa Parkimóvil además de que se embolsará 30 millones de pesos en tres años por operar los parquímetros, obtendrá ganancias a costa de los poblanos ya que sancionará a todo aquel que “haga mal uso” de la aplicación de funcionamiento.

La razón social de Parkimóvil, Cargo Movil, será la encargada del funcionamiento de los parquímetros que instalará el Ayuntamiento del Puebla en lo que resta del trienio de Eduardo Rivera, la cual fue elegida el 4 de mayo como la empresa que cumplió con los requisitos de operación de este servicio.

CAMBIO revisó la aplicación digital de Parkimóvil para identificar cómo labora; ésta cuenta con un mapa que ubica los puntos de estacionamiento donde se ubican los parquímetros, sin embargo aún no tiene registro de los que instalará el Ayuntamiento de Puebla.

Para entrar a la aplicación los ciudadanos deberán otorgar su nombre, correo electrónico y número telefónico, además de una foto que ayude a identificarlos y el número de serie de su vehículo.

Sin embargo, lo que más destacó de la aplicación fueron los avisos de privacidad que incluyen en su apartado ocho de acciones legales que cualquier poblano que “haga mal uso de la aplicación y/o fraude en la misma por parte del usuario se podrá cobrar una pena de 500 pesos o bien la deshabilitación de la misma”.

Sin embargo, no especifica a qué se refiere un mal uso en la App, por lo que se puede entender que si el poblano no sabe utilizarla o no ingresa los datos que identificarán el cajón de estacionamiento serán sancionados con una multa.

Cabe destacar que el Ayuntamiento de Puebla colocará supervisores de movilidad que ayudarán a los ciudadanos a registrar su vehículo en el cajón de estacionamiento pero sólo instalarán 47.

La aplicación también señala que los únicos parquímetros que hay en la capital se encuentran en plazas como Angelópolis y Plaza Dorada, siendo estos los únicos que laboran en la actualidad.