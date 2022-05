Gonzalo Juárez organiza fiesta para celebrar el Día del Padre y de la Madre pero pide cuota de 100 pesos

El secretario general del Sindicato Benito Juárez del Ayuntamiento de Puebla, Gonzalo Juárez organizó una fiesta para festejar el Día del Papá y la Mamá pero lo hizo pidiéndoles a los trabajadores una cooperación de 100 pesos.

Este festejo se convirtió en un gran baile, pues los asistentes se divirtieron entonando las canciones del grupo de cumbia Los Marios, quienes se dieron cita en las canchas de la unidad habitacional La Margarita.

Los sindicalizados se declararon en contra de la fiesta porque aseguraron que pese a que dan una cuota para el sindicato, el líder Gonzalo Juárez les pidió una cooperación de 100 pesos para realizar los festejos y sólo se les dio acceso a un plato de carnitas y dos cervezas.

Por ello, en el evento no se hizo presente 40 por ciento de los trabajadores, ya que muchos decidieron no ir y otra parte no fue invitada debido a que se les considera traicioneros porque siempre han exigido transparencia del sindicato.

Los festejos se realizaron por el Día del Padre y de la Madre, sin embargo no hubo ningún tipo de regalo para los asistentes, que a pesar de que pusieron de su bolsillo para la fiesta tuvieron que llevar bebidas y comida para seguir disfrutando del baile.

La fiesta se llevó a cabo en las canchas de la unidad habitacional La Margarita, comenzó a las 14:00 horas y terminó a las 19:00 horas y los asistentes pudieron entrar con un boleto que les daba acceso a la comida conformada por carnitas, cebollas, arroz y dos latas de cerveza marca Heineken.

Algunos trabajadores narraron que se negaron a asistir al evento porque aseguraron que muchas veces no son apoyados por su líder cuando le solicitan un aumento salarial.

Asimismo, los agremiados han acusado que Gonzalo Juárez sólo les está pidiendo dinero para organizar este tipo de eventos con el fin de seguir enriqueciéndose.

Durante la verbena el sindicato fue abandonado por el gobierno de Eduardo Rivera, pues sólo hizo acto de presencia el regidor del PAN, Miguel Mantilla, quien estuvo un par de horas y después se retiró.