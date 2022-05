Gonzalo Juárez represor: advierte castigo a sindicalizados que no fueron a su fiesta

El secretario general del sindicato Benito Juárez del Ayuntamiento de Puebla pidió a los agremiados una cooperación de 100 pesos para el evento, pero más de la mitad de los mil 502 afiliados no acudieron

El secretario general del sindicato Benito Juárez del Ayuntamiento de Puebla, Gonzalo Juárez Méndez, advirtió que castigará a los trabajadores que no fueron al festejo del Día del Padre y de la Madre que realizó el viernes pasado, según confiaron a CAMBIO algunos de los sindicalizados que no acudieron porque no consideraron que fuera obligatorio.

El viernes 13 de mayo, Gonzalo Juárez organizó una fiesta para festejar el Día del Papá y la Mamá, pero para esto les pidió a los trabajadores una cooperación de 100 pesos.

Sin embargo, el festejo no resultó como esperaba el líder, pues más de la mitad de los mil 502 agremiados optó por no acudir.

Según las fuentes, a la fiesta solo llegó el 40 por ciento de los mil 502 agremiados, lo cual originó la molestia del secretario general del Sindicato Benito Juárez García, quien advirtió represalias.

Los sindicalizados del Ayuntamiento que no fueron se declararon en contra de la fiesta porque aseguraron que pese a que dan una cuota para el sindicato, el líder sindical les pidió una cooperación de 100 pesos para el festejo y sólo se les dio acceso a un plato de carnitas y dos cervezas.

Los invita a desayunar para después reprimirlos

Fuentes al interior del Ayuntamiento de Puebla confiaron a CAMBIO que durante la presente semana Gonzalo Juárez invitó a desayunar en grupos a todos los agremiados en la sede sindical que se ubica en la Calle 24 Sur 1304.

Los desayunos se llevaron a cabo a las 9:00 horas, y cuando los sindicalizados se encontraban relajados y disfrutando de los platillos clásicos como chilaquiles con huevo, Gonzalo Juárez les advirtió que castigará con despidos y jornadas laborales extra a quienes no asistieron a su gran evento.

Les informó, además, que es falso que no transparente las cuotas que los trabajadores otorgan al sindicato como lo ha publicado CAMBIO; sin embargo no les especificó dónde pueden verificar sus dichos.

Niega que haya pagado su casota con las cuotas sindicales

En los desayunos Gonzalo Juárez también negó haber pagados con las cuotas sindicales su casa de mil 200 metros cuadrados que es tan ostentosa que tiene cuatro puertas de entrada, la vigilan ocho cámaras de video y en el exterior tiene un mausoleo con una réplica exacta del Señor de las Maravillas.

Juárez Méndez se ha acomodado con los últimos cuatro presidentes municipales para ser reconocido como el líder sindical y mantener su plaza como trabajador de jardinería, puesto por el que percibe un salario mensual de 28 mil 806 pesos, según la Plataforma Nacional de Transparencia.

Durante los siete años en los que ha sido líder sindical se ha negado a transparentar las cuotas sindicales, según han confiado diferentes fuentes al interior del gremio de trabajadores.