Ya comparecieron 30 ex funcionarios de Claudia ante la Contraloría, por proceso entrega-recepción (VIDEO)

La contralora Municipal, Alejandra Escandón Torres, informó que 30 ex funcionarios del gobierno de Claudia Rivera Vivanco, ya comparecieron ante su dependencia para aclarar 139 expedientes de observaciones que se detectaron en el proceso de entrega-recepción.

La funcionaria pública manifestó que las comparecencias se realizaron en contra de ex directores, ex titulares de dependencias y ex jefes de área, los cuales aún se encuentran en la etapa de investigación.



Asimismo, explicó que las investigaciones se están realizando de la mano de la Secretaría de Administración, con el objetivo de que existan todos los elementos de prueba para determinar si los 30 ex servidores públicos son culpables.



“Hemos llamado a ex directores, ex titulares y ex jefes de departamento, comentarles la primera etapa es la de investigación, en esta se radican los expedientes, se solicita información a las áreas correspondientes, también se solicita información a entrantes y se realizan comparecencias; una vez que se desahoga esta etapa se hace un informe de presunta responsabilidad y ahí pasan al periodo de sustanciación donde de igual forma se pueden solicitar mayores pruebas y ahí ya se realizan las acciones correspondientes por parte del Ayuntamiento", dijo.



La contralora Municipal explicó que al momento el proceso va en la primera etapa de investigación, por lo que ahora los implicados pasarán al proceso de su sustanciación donde en caso de encontrar anomalías se les impondrá una sanción.

El 4 de mayo el alcalde Eduardo Rivera Pérez anunció que de las dos mil observaciones que se encontraron en el gobierno de Claudia Rivera mil 700 no fueron resueltas, por lo que anunció iniciar con las comparecencias.

El edil mencionó que su gobierno ya mandó a llamar a 45 ex funcionarios para resolver las observaciones que no fueron resueltas; sin embargo sólo 30 se han presentado