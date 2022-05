¡Qué triste! Trabajadores registrados con salario mínimo no podrán sacar préstamo para casa en Infonavit (VIDEO)

El delegado del Infonavit en Puebla Tony Kuri exhortó a los trabajadores que están registrados con el salario mínimo y su sueldo es mayor a eso a denunciar con el instituto, pues de esta manera nunca podrán tramitar para tener una casa.

